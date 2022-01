Covid | Rezza | “Bisogna rallentare la corsa di Omicron Tasso di occupazione degli ospedali è sopra la soglia di criticità”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Questa settimana peggiora sensibilmente la situazione epidemiologica nel nostro Paese: l’incidenza raggiunge ormai 1700 casi per 100mila abitanti ed anche l’Rt mostra una tendenza alla crescita. Ildidei posti di area medica e terapie intensiva è al 21,6 e 15,4% e quindi ben al didella primadi. Questi dati mostrano che, sebbene in parte meno virulenta, è una variante estremamente contagiosa ed è bene rallentarne la“. Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Giannicommenta i dati del monitoraggio settimanale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

, meno virulenta, ma estremamente contagiosa. Mantenere comportamenti prudenti. 108.304 nuovi contagi, 223 decessi. Tasso di positività al 22%, 1.499 pazienti in terapia intensiva Catania. ...Lo spiega il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, in un videomessaggio commentando i dati del monitoraggio- 19, diffusi oggi. 'Anche Rt mostra una ..."La pandemia è in drastico peggioramento". A sancire ciò che emerge dai numeri della pandemia in Italia sono Silvio Brusaferro, e Gianni Rezza ...Roma, 7 gen. (askanews) - "Questa settimana peggiora sensibilmente la situazione epidemiologica nel nostro Paese e l'incidenza dei casi di ...