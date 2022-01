Covid | nuovi parametri settimanali | 4 nuove regioni scivolano in Zona Gialla

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Peggiora la situazione-19 in Italia, dove sale ancora l'indice di trasmissibilità Rt e l'incidenza dei casi. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio realizzato da Istituto superiore della Sanità e Ministero della Salute e all'esame della Cabina di Regia sui dati relativi all'ultima settimana. Nello specifico, l'incidenza riferita a ieri 6 gennaio è pari a 1669 casi su 100mila abitanti e raddoppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana. L'Rt, cioè l'indice di trasmissibilità del contagio, sale invece a 1,43 dal valore di 1,18 dei 7 giorni precedenti. In aumento la pressione sugli ospedali Sale anche il tasso di occupazione in terapia intensiva, che questa settimana è al 15,4%, secondo la rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 6 gennaio, contro il 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 ...

Nell'ultima settimana sono in forte aumento il numero di casi non associati a catene di trasmissione (309.903 rispetto a 124.707 della settimana precedente). È in aumento la percentuale