Covid | l’infermiere del Cotugno | “Siamo ai livelli di due anni fa”

Napoli – "Stiamo rivedendo il film di duefa e la pressione su di noi è costante". Lo dice ai giornalisti Rosario Sollazzo, coordinatore dell'area malattie infettive degli infermieri dell' ospedaledi Napoli. "La situazione è arrivata acritici la notte scorsa – aggiunge – quando non c'erano solo ambulanze in attesa con pazienti a bordo, ma anche auto con contagiati in attesa di cure". In mattinata la situazione è migliorata, ma Sollazzo mette in guardia su quanto potrà accadere nelle ore notturne. "E' dal pomeriggio-sera che l'afflusso aumenta, così come nei giorni festivi. La sera del 31 dicembre ce lavista brutta".