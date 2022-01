Covid, ambulanze in fila davanti al Cotugno: rientra l’emergenza. Il codice nero? Non sappiamo cosa sia, qui curiamo tutti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si ridimensiona l’emergenza all’ospedale specializzato in malattie infettive “Cotugno” di Napoli dopo che in nottata ambulanze in fila erano rimaste parcheggiate con pazienti Covid a bordo in attesa di ricovero. Al momento davanti all’edificio ospedale sono due le ambulanze, entrambe vuote (i pazienti sono stati trasferiti nei reparti). ‘Abbiamo avuto delle difficolta’ la notte scorsa – dice ai giornalisti il direttore del Dipartimento malattie infettive, Rodolfo Punzi – ma adesso la situazione e’ migliorata. Sono 4 i posti liberi in terapia intensiva ed il Cotugno e’ sottoposto alla stessa pressione degli altri ospedali italiani. Alcuni dei quali, come Palermo, sono forse in condizioni peggiori”. “Tra i ricoverati- ha detto il direttore sanitario ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si ridimensionaall’ospedale specializzato in malattie infettive “” di Napoli dopo che in nottatainerano rimaste parcheggiate con pazientia bordo in attesa di ricovero. Al momentoall’edificio ospedale sono due le, entrambe vuote (i pazienti sono stati trasferiti nei reparti). ‘Abbiamo avuto delle difficolta’ la notte scorsa – dice ai giornalisti il direttore del Dipartimento malattie infettive, Rodolfo Punzi – ma adesso la situazione e’ migliorata. Sono 4 i posti liberi in terapia intensiva ed ile’ sottoposto alla stessa pressione degli altri ospedali italiani. Alcuni dei quali, come Palermo, sono forse in condizioni peggiori”. “Tra i ricoverati- ha detto il direttore sanitario ...

