Coppa d'Africa, Egitto rimanda partenza per positività al Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Covid continua a mettere a rischio il regolare svolgimento della Coppa d'Africa, che prenderà ufficialmente il via domenica 9 gennaio. L'Egitto ha infatti dovuto rimandare a domani la partenza per il Camerun, sede della competizione, a causa dei casi di positività emersi nel gruppo squadra nelle ultime ore. Salah e compagni esordiranno martedì 11 contro la Nigeria. "Sono tempi inediti ma più la situazione si fa difficile, più dobbiamo rimanere uniti", il commento del ct Quieroz. SportFace.

