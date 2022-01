Berlusconi al Colle è una farsa, ma anche la libera stampa ha le sue responsabilità (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 24 gennaio il Parlamento è convocato in seduta comune per eleggere il capo dello Stato. Votazione problematica, certo, ma rimasta per decenni sui binari d’una sopportabile conflittualità politica. Oggi non è più così: è malato un sistema dove il più furbo, il più ipocrita, il più cinico (non penso solo a Matteo Renzi) condiziona l’elezione della più alta carica dello Stato. Non va bene. L’elezione del Presidente dovrebbe avvenire nella massima trasparenza, ma s’è trasformata in bordello e compravendite e inganni che allontanano (insieme ad altre ragioni) i cittadini dalla politica. Riassumendo. Berlusconi racconta di candidarsi “per l’unità del Paese” mentre sa che la maggioranza dei cittadini non lo sopporta più. E’ una farsa, avallata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni che obbediscono a B. perché temono il suo potere mediatico. Finché il suo nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 24 gennaio il Parlamento è convocato in seduta comune per eleggere il capo dello Stato. Votazione problematica, certo, ma rimasta per decenni sui binari d’una sopportabile conflittualità politica. Oggi non è più così: è malato un sistema dove il più furbo, il più ipocrita, il più cinico (non penso solo a Matteo Renzi) condiziona l’elezione della più alta carica dello Stato. Non va bene. L’elezione del Presidente dovrebbe avvenire nella massima trasparenza, ma s’è trasformata in bordello e compravendite e inganni che allontanano (insieme ad altre ragioni) i cittadini dalla politica. Riassumendo.racconta di candidarsi “per l’unità del Paese” mentre sa che la maggioranza dei cittadini non lo sopporta più. E’ una, avallata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni che obbediscono a B. perché temono il suo potere mediatico. Finché il suo nome ...

Advertising

fattoquotidiano : C’è una lista, che ad Arcore viene aggiornata di ora in ora, per l’operazione Quirinale. Ce l’hanno Silvio Berlusco… - fattoquotidiano : #Berlusconi è pronto per l’auto-lancio presidenziale. Mentre l’appello del “Fatto” fa il record di firme, il Caiman… - fattoquotidiano : QUIRINALE / LE MOSSE DEL CAIMANO B. sparla di Draghi, Salvini lo vuole al Colle per sfilarsi - silvano747 : RT @ilfattoblog: Berlusconi al Colle è una farsa, ma anche la libera stampa ha le sue responsabilità - ilfattoblog : Berlusconi al Colle è una farsa, ma anche la libera stampa ha le sue responsabilità -