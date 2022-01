Banchi di nebbia: il caos scuole e il Paese che non c’è (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBanchi di nebbia, ma anche nebbia tra i Banchi di scuola, sui locali pubblici, nei vicoli e per le strade delle nostre città. Un fenomeno meteorologico piuttosto comune in questo periodo sembra addensarsi metaforicamente anche sul quotidiano vivere di ognuno. Non si brancola nel buio, perché un po’ di luce in questa epidemia c’è e l’ha portata il vaccino, ma si fa fatica a intravedere una risposta alla più semplice delle domande. A ricevere delle indicazioni che siano comuni, comprensibili, non necessariamente condivisibili. La nebbia sta scendendo anche sui Banchi di scuola, sta per infittirsi nelle aule, nei corridoi che un tempo raccoglievano i segreti degli studenti tra un’ora e l’altra. Luoghi disabitati ormai, sostituiti dalla Dad, resi tutt’altra cosa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi, ma anchetra idi scuola, sui locali pubblici, nei vicoli e per le strade delle nostre città. Un fenomeno meteorologico piuttosto comune in questo periodo sembra addensarsi metaforicamente anche sul quotidiano vivere di ognuno. Non si brancola nel buio, perché un po’ di luce in questa epidemia c’è e l’ha portata il vaccino, ma si fa fatica a intravedere una risposta alla più semplice delle domande. A ricevere delle indicazioni che siano comuni, comprensibili, non necessariamente condivisibili. Lasta scendendo anche suidi scuola, sta per infittirsi nelle aule, nei corridoi che un tempo raccoglievano i segreti degli studenti tra un’ora e l’altra. Luoghi disabitati ormai, sostituiti dalla Dad, resi tutt’altra cosa ...

Advertising

viabilitasdp : 17:47 #A24 Nebbia A Banchi tra Assergi e San Gabriele-Colledara con visibilita' 100 metri - anteprima24 : ** Banchi di nebbia: il caos #Scuole e il #Paese che non c'è ** - CCISS_Ministero : A21 Torino-Brescia nebbia a banchi tra A21 Svincolo Castelvetro (Km 187,5) e Svincolo Cremona (Km 195,5) in entra… - viabilitasdp : 8:31 #A24 Nebbia A Banchi tra Tornimparte e L'aquila Ovest con visibilita' 100 metri - CCISS_Ministero : A15 Parma-La Spezia nebbia a banchi tra A15 Svincolo Fornovo (Km 22,8) e Svincolo Berceto (Km 51,2) in entrambe l… -