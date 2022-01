ATP Cup 2022: tra Russia e Canada alta tensione in cerca della finale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dalle 3 di notte italiane comincerà la seconda semifinale dell’ATP Cup, quella che mette di fronte da una parte la Russia e dall’altra il Canada. Un confronto, questo, che desta particolare interesse, anche per quanto si è visto nel corso dei gironi in cui le due selezioni hanno chiuso in prima posizione, conquistando così l’accesso al penultimo atto. Apriranno le danze Roman Safiullin e Denis Shapovalov, che non si sono mai affrontati prima d’ora. Il russo è la vera sorpresa fino ad ora, con le sue vittorie nei confronti di James Duckworth (Australia) prima e di Arthur Rinderknech (Francia) poi, prima di cedere a Jannik Sinner. Dall’altra parte, il canadese, dopo aver saltato la prima allo scopo di riprendersi dalla positività al Covid-19 riscontrata una volta giunto in Australia, ha prima perso col britannico Dan ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dalle 3 di notte italiane comincerà la seconda semidell’ATP Cup, quella che mette di fronte da una parte lae dall’altra il. Un confronto, questo, che desta particolare interesse, anche per quanto si è visto nel corso dei gironi in cui le due selezioni hanno chiuso in prima posizione, conquistando così l’accesso al penultimo atto. Apriranno le danze Roman Safiullin e Denis Shapovalov, che non si sono mai affrontati prima d’ora. Il russo è la vera sorpresa fino ad ora, con le sue vittorie nei confronti di James Duckworth (Australia) prima e di Arthur Rinderknech (Francia) poi, prima di cedere a Jannik Sinner. Dall’altra parte, il canadese, dopo aver sto la prima allo scopo di riprendersi dalla positività al Covid-19 riscontrata una volta giunto in Australia, ha prima perso col britannico Dan ...

