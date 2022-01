Aston Villa, i dettagli dell’accordo con Coutinho (Di venerdì 7 gennaio 2022) Barcellona e Aston Villa hanno ufficializzato questa mattina l’arrivo del trequartista brasiliano: i dettagli dell’operazione Questa mattina Barcellona e Aston Villa hanno ufficializzato cessione e acquisto di Philippe Coutinho. Il brasiliano torna dunque in Premier League. Spuntano le prime voci anche sui dettagli dell’accordo, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la cifra sul riscatto si aggirerebbe attorno ai 40 milioni e sarebbe valida fino a giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Barcellona ehanno ufficializzato questa mattina l’arrivo del trequartista brasiliano: idell’operazione Questa mattina Barcellona ehanno ufficializzato cessione e acquisto di Philippe. Il brasiliano torna dunque in Premier League. Spuntano le prime voci anche sui, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la cifra sul riscatto si aggirerebbe attorno ai 40 milioni e sarebbe valida fino a giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

