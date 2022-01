Allegri rischia la squalifica con la Roma? Il retroscena

Advertising

GoalItalia : Lite accesa con l'arbitro Sozza al termine di Juve-Napoli ?????? Allegri rischia la squalifica: può saltare Roma-Ju… - UgoBaroni : RT @GoalItalia: Lite accesa con l'arbitro Sozza al termine di Juve-Napoli ?????? Allegri rischia la squalifica: può saltare Roma-Juve ????… - gianpi36590925 : RT @GoalItalia: Lite accesa con l'arbitro Sozza al termine di Juve-Napoli ?????? Allegri rischia la squalifica: può saltare Roma-Juve ????… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Lite accesa con l'arbitro Sozza al termine di Juve-Napoli ?????? Allegri rischia la squalifica: può saltare Roma-Juve ????… - Arianna_82_ : RT @GoalItalia: Lite accesa con l'arbitro Sozza al termine di Juve-Napoli ?????? Allegri rischia la squalifica: può saltare Roma-Juve ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri rischia

Goal.com

...in queste condizioni di estrema emergenza da parte dell'avversario (nonostante le parole di...l'obiettivo minimo stagionale per non considerare il campionato un vero fallimentodi ...... andiamo a vedere che cosa ha dettoa Dazn, in merito al pari di Torino: 'Il Napoli ha ... Una leggerezza che che si trasforma in difetto di forma che però oradi costare il ko a tavolino ...Nei minuti successivi a Juventus-Napoli Massimiliano Allegri ha avuto una discussione accesissima con l’arbitro Sozza Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è stato protagonista di un brutto ep ...Allegri a rischio squalifica contro la Roma per via di un aspro litigio con l'arbitro Sozza alla fine di Juventus-Napoli.