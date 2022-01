Al via i lavori per le opere di urbanizzazione a Borgo San Donato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sabaudia – Sono partite le opere di urbanizzazione a Borgo San Donato previste nel progetto approvato dalla Giunta nei mesi scorsi e che in linea con gli impegni perseguiti dall’Amministrazione, consentiranno una più ampia riqualificazione della zona periferica volta al miglioramento della sicurezza e il rispetto dell’arredo urbano. In particolare i lavori riguarderanno la sistemazione della Migliara 47 oltre ai marciapiedi, entrambi danneggiati dalle radici dei pini che negli anni hanno causato fratture e sollevamenti del manto stradale e di camminamento. Gli interventi in corso stanno interessando la rimozione delle alberature che i periti hanno ritenuto fondamentale sostituire con altre essenze autoctone; per le radici delle restanti piante si procederà attraverso tecniche innovative che prevedono ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sabaudia – Sono partite lediSanpreviste nel progetto approvato dalla Giunta nei mesi scorsi e che in linea con gli impegni perseguiti dall’Amministrazione, consentiranno una più ampia riqualificazione della zona periferica volta al miglioramento della sicurezza e il rispetto dell’arredo urbano. In particolare iriguarderanno la sistemazione della Migliara 47 oltre ai marciapiedi, entrambi danneggiati dalle radici dei pini che negli anni hanno causato fratture e sollevamenti del manto stradale e di camminamento. Gli interventi in corso stanno interessando la rimozione delle alberature che i periti hanno ritenuto fondamentale sostituire con altre essenze autoctone; per le radici delle restanti piante si procederà attraverso tecniche innovative che prevedono ...

