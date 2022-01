Adriana Volpe riparte grazie alle sue colleghe: “L’abbiamo aiutata a trasferirsi a Milano.” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Adriana Volpe, la conduttrice e super mamma si è raccontata al settimanale Oggi e ha svelato come le amiche Elisabetta Gregoraci e Caterina Balivo l’abbiano aiutata a trasferirsi a Milano. Come pulire la plastica ingiallita, dagli elettrodomestici alle sedie in giardino Per la conduttrice 47enne si aprono nuovi orizzonti: dal 29 giugno, infatti, sarà al timone di un nuovo programma su Tv8 accanto ad Alessio Viola. Il programma si chiamerà Ogni mattina e andrà in onda dalle 10 alle 14. Le polemiche, le vecchie liti e i gossip, dunque, non hanno mai scoraggiato Adriana Volpe, neanche dopo i vari problemi avuti con la Rai e con il suo ex collega Giancarlo Magalli. Al contrario, Adriana ha deciso di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 gennaio 2022), la conduttrice e super mamma si è raccontata al settimanale Oggi e ha svelato come le amiche Elisabetta Gregoraci e Caterina Balivo l’abbiano. Come pulire la plastica ingiallita, dagli elettrodomesticisedie in giardino Per la conduttrice 47enne si aprono nuovi orizzonti: dal 29 giugno, infatti, sarà al timone di un nuovo programma su Tv8 accanto ad Alessio Viola. Il programma si chiamerà Ogni mattina e andrà in onda d1014. Le polemiche, le vecchie liti e i gossip, dunque, non hanno mai scoraggiato, neanche dopo i vari problemi avuti con la Rai e con il suo ex collega Giancarlo Magalli. Al contrario,ha deciso di ...

Advertising

GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - Paola07031758 : @Adnkronos @AdrianaVolpeTV Sono contenta per Adriana Volpe e spero che lotti giustamente fino in fondo anche per qu… - Alex050119 : RT @divanomat: Ho ritrovato questa conversazione: Antonella Elia in mental breakdown consolata da Rita Rusic con la solita non-chalance, dr… - Alex050119 : RT @vincycernic2: Rita Rusic non seppe giocare in quest'edizione facendosi eliminare come una dilettante da Antonella e la Volpe ma qui des… - sophiaesticazzi : Adriana Volpe, ci vuole un'altra spillata in cui dici che da casa si vede quando si mettono d'accordo per nominatio… -