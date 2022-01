A febbraio scatta l'obbligo vaccinale per gli over 50: ma cosa rischia chi non lo rispetta? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il governo, dopo una lunga ed estenuante trattativa e con un ritardo di qualche mese, ha imposto l'obbligo vaccinale. Questo però non varrà per tutti ma soltanto per gli over 50, sia lavoratori che ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il gno, dopo una lunga ed estenuante trattativa e con un ritardo di qualche mese, ha imposto l'. Questo però non varrà per tutti ma soltanto per gli50, sia lavoratori che ...

GiovaQuez : Costa: 'L'obbligo vaccinale scatta dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale'. E, almeno stando alla bo… - GiovaQuez : @davcarretta @CIaudiaGiulia Obbligo scatta da subito. Sanzioni dal 1 febbraio. Dal 15 febbraio, come esplicitamente… - ClaraMutsc : 8 gennaio 2022 1. Scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Se non ci si vaccina e… - chrcapuano : RT @salvini_giacomo: L’obbligo vaccinale per gli over 50 scatta da subito, appena verrà pubblicato il decreto, dice il sottosegretario alla… - PpPagliaro : RT @flaviafratello: Due precisazioni importanti: l'obbligo scatta dalla pubblicazione sua Gazzetta ufficiale (quindi verosimilmente da lune… -