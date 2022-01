A Discovery of Witches, l'ultima stagione da stasera su Sky (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'attesissima terza e ultima stagione del fantasy Sky Original A Discovery of Witches, tratta dalla Trilogia delle anime di Deborah Harkness, arriva da stasera su Sky Serie! Carica di magia e romanticismo arriva, in contemporanea con il debutto in UK, l'attesissima terza e ultima stagione del fantasy Sky Original A Discovery of Witches. Tratta dalla Trilogia delle anime di Deborah Harkness, sarà in prima visione con gli ultimi episodi su Sky Serie da stasera alle 21:15, anche in streaming su NOW. L'ultimo capitolo della saga ha sempre al centro l'amore eterno tra Diana (Teresa Palmer), una strega potentissima e Matthew (Matthew Goode), affascinante vampiro dalla storia centenaria, che hanno viaggiato nel tempo e nello ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'attesissima terza edel fantasy Sky Original Aof, tratta dalla Trilogia delle anime di Deborah Harkness, arriva dasu Sky Serie! Carica di magia e romanticismo arriva, in contemporanea con il debutto in UK, l'attesissima terza edel fantasy Sky Original Aof. Tratta dalla Trilogia delle anime di Deborah Harkness, sarà in prima visione con gli ultimi episodi su Sky Serie daalle 21:15, anche in streaming su NOW. L'ultimo capitolo della saga ha sempre al centro l'amore eterno tra Diana (Teresa Palmer), una strega potentissima e Matthew (Matthew Goode), affascinante vampiro dalla storia centenaria, che hanno viaggiato nel tempo e nello ...

