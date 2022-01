WWE: Roman Reigns pronto a tornare, sarà presente a SmackDown (Di giovedì 6 gennaio 2022) La positività al Covid-19 di Roman Reigns ha determinato lo stravolgimento dei piani relativi a Day 1, il primo ppv del nuovo anno di casa WWE. Come noto, l’atteso match tra il “Tribal Chief” e Brock Lesnar non ha avuto luogo con “The Beast” che è stato dirottato nel match valido per il WWE Title originariamente previsto tra Big E, Seth Rollins, Kevin Owens e Bobby Lashley. Alla fine Lesnar ne è uscito con il titolo in vita venendosi così a creare una situazione potenzialmente esplosiva. Annunciata la presenza di Roman I clamorosi avvenimenti di Day 1 hanno creato una situazione molto particolare all’interno della WWE. Ora sia Roman Reigns che Brock Lesnar sono campioni e già si parla di una possibile sfida tra i due con in palio entrambi i titoli per WrestleMania 38. Fortunamente il ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 gennaio 2022) La positività al Covid-19 diha determinato lo stravolgimento dei piani relativi a Day 1, il primo ppv del nuovo anno di casa WWE. Come noto, l’atteso match tra il “Tribal Chief” e Brock Lesnar non ha avuto luogo con “The Beast” che è stato dirottato nel match valido per il WWE Title originariamente previsto tra Big E, Seth Rollins, Kevin Owens e Bobby Lashley. Alla fine Lesnar ne è uscito con il titolo in vita venendosi così a creare una situazione potenzialmente esplosiva. Annunciata la presenza diI clamorosi avvenimenti di Day 1 hanno creato una situazione molto particolare all’interno della WWE. Ora siache Brock Lesnar sono campioni e già si parla di una possibile sfida tra i due con in palio entrambi i titoli per WrestleMania 38. Fortunamente il ...

