Una donna al Quirinale? Gianna Nannini si auto-candida | VIDEO (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si auto-candida, in tutti i sensi. Perché l'annuncio, che sa di provocazione, arriva proprio mentre si trova a bordo della sua automobile in viaggio. Così Gianna Nannini ha dichiarato ai suoi fan la sua intenzione di voler far comparire il suo nome tra quelli in lizza per il dopo Mattarella al Quirinale. La cantautrice toscana, tra il serio e il faceto, ha sottolineato come questa sua mossa sia in linea con il vociare politico che si è intrecciato in questi giorni, quello in cui si è fortemente parlato di una figura femminile alla guida dalla Presidenza della Repubblica.

