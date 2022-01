Terzo giorno di protesta e Mosca invia le truppe in Kazakistan: spari contro la folla (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo è il Terzo giorno di protesta nel Paese sconvolto da rivolte popolari per l'aumento del prezzo del Gpl. Mezzi militari con a bordo decine di truppe sono arrivati nella piazza principale di ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo è ildinel Paese sconvolto da rivolte popolari per l'aumento del prezzo del Gpl. Mezzi militari con a bordo decine disono arrivati nella piazza principale di ...

Advertising

giuroby : RT @giuslit: In un solo giorno l’Italia ottiene fondi per 7 miliardi a 30 anni al 2,16%. Un terzo di una rata del #PNRR. Senza: condizioni… - RRobitt2011 : RT @giuslit: In un solo giorno l’Italia ottiene fondi per 7 miliardi a 30 anni al 2,16%. Un terzo di una rata del #PNRR. Senza: condizioni… - DavidMarzoli : RT @giuslit: In un solo giorno l’Italia ottiene fondi per 7 miliardi a 30 anni al 2,16%. Un terzo di una rata del #PNRR. Senza: condizioni… - Samira1577 : RT @giuslit: In un solo giorno l’Italia ottiene fondi per 7 miliardi a 30 anni al 2,16%. Un terzo di una rata del #PNRR. Senza: condizioni… - Enrico41274903 : RT @giuslit: In un solo giorno l’Italia ottiene fondi per 7 miliardi a 30 anni al 2,16%. Un terzo di una rata del #PNRR. Senza: condizioni… -