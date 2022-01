Se sei di destra non puoi lavorare: l’incredibile discriminazione di una madre. FdI insorge (Di giovedì 6 gennaio 2022) Se sei di destra può capitare di tutto. “Stiamo valutando un atto parlamentare su quanto accaduto ad Arianna Pezzotti. Il provvedimento che le ha impedito di prendere lavoro presso una società e che ci auguriamo rappresenti solo un equivoco che il Questore provvederà celermente a risolvere, non può e non deve essere un altro esempio della discriminazione verso una certa area politica nel nostro Paese”. Così ha sottolineato il senatore di Fratelli d’Italia Claudio Barbaro dopo la notizia di un vergognoso atto discriminatorio avvenuto alla signora Arianna Pezzotti. madre di famiglia e incensurata, alla donna è stato negato il tesserino di steward, dopo una lettera ufficiale della Questura di Roma. Questo è accaduto dopo la volontà della società che intendeva avvalersi della sua professionalità. madre umiliata, Barbaro: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Se sei dipuò capitare di tutto. “Stiamo valutando un atto parlamentare su quanto accaduto ad Arianna Pezzotti. Il provvedimento che le ha impedito di prendere lavoro presso una società e che ci auguriamo rappresenti solo un equivoco che il Questore provvederà celermente a risolvere, non può e non deve essere un altro esempio dellaverso una certa area politica nel nostro Paese”. Così ha sottolineato il senatore di Fratelli d’Italia Claudio Barbaro dopo la notizia di un vergognoso atto discriminatorio avvenuto alla signora Arianna Pezzotti.di famiglia e incensurata, alla donna è stato negato il tesserino di steward, dopo una lettera ufficiale della Questura di Roma. Questo è accaduto dopo la volontà della società che intendeva avvalersi della sua professionalità.umiliata, Barbaro: ...

Advertising

SecolodItalia1 : Se sei di destra non puoi lavorare: l’incredibile discriminazione di una madre. FdI insorge - KamarJFC : @94Chiaretta No no, ma il fatto è che lei in primis dovrebbe imparare a stare sui social. Non sto giustificando gli… - annak65649009 : @EntropicBazaar @CARNAGE_TTX @paolobocciarel1 @BaroneModerato @ChuckieeTheDoll @BMastrotta Per me il fascio sei tu… - 73Kalle : @MiragliaDiego @lucacerasuolo Nella foto tu sei quello a destra ? - grancetto : @raffaeleg50 Perché esiste una destra? Ti sei sbagliato è la solita merda di tutti i partiti,nessuno escluso -