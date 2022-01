Scoperto bug nel nostro sistema immunitario | colpa del Covid

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 6 gennaio 2022) A quanto pare il-19 non è lieve nemmeno nei casi cosiddetti lievi. Alcuni ricercatori sono riusciti a capire in che modo il virus riesce a innescare un vero e proprio bug nel. Un bug nela causa del-19 – curiosauro.itLong: un bug che insidia il funzionamento delUno studio statunitense, prodotto dal Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, ha rilevato che il-19 è in grado di minare ilanche in pazienti con sintomi lievi e a distanza di mesi dalla guarigione. Il virus riesce infatti a ...