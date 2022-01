Sconcerti tuona | Chi non è vaccinato non può giocare a calcio Se ne stia a casa

Advertising

Pall_Gonfiato : #SerieA duro attacco di #Sconcerti ai calciatori #novax -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti tuona

Immaginiamo Insigne in che stato d’animo sarà, per esempio, per tirare un calcio di rigore? NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Lorenzo Insigne of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and E ...Tuoni e fulmini di UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, che esterna delusione per la decisione del Governo. Inoltre, sono state rottamate 350.000 vetture, più del 90% con oltre ...