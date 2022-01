Sci alpino, cancellato lo slalom femminile di Flachau: troppi casi di Covid-19. Attesa per il recupero (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino, è stato cancellato. La tradizionale Night Race, in programma martedì 11 gennaio, non avrà luogo a causa dei troppi casi di Covid-19 che si stanno registrando nella zona. Si tratta di una grande Classica del Circo Bianco, amatissima dal pubblico e che richiama migliaia di persone lungo il pendio in terra austriaca, ma la Federazione Internazionale e gli organizzatori dell’evento hanno deciso di annullare la prestigiosa competizione. Al momento si parla di fare slittare la gara di una settimana, sperando nella diminuzione dei casi e in una condizione di maggiore sicurezza per gli atleti, ma non è escluso il recupero in un’altra ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lodi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci, è stato. La tradizionale Night Race, in programma martedì 11 gennaio, non avrà luogo a causa deidi-19 che si stanno registrando nella zona. Si tratta di una grande Classica del Circo Bianco, amatissima dal pubblico e che richiama migliaia di persone lungo il pendio in terra austriaca, ma la Federazione Internazionale e gli organizzatori dell’evento hanno deciso di annullare la prestigiosa competizione. Al momento si parla di fare slittare la gara di una settimana, sperando nella diminuzione deie in una condizione di maggiore sicurezza per gli atleti, ma non è escluso ilin un’altra ...

