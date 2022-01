Sci alpino, cancellato lo slalom di Zagabria dopo le prime discese: il manto nevoso non ha retto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Niente da fare a Zagabria. Le condizioni del manto nevoso non lasciano scampo agli organizzatori che in seguito al rinvio di ieri sono costretti a cancellare definitivamente lo slalom croato. La decisione è arrivata dopo la prova del pettorale 19 Stefan Hadalin a causa dell’impraticabilità del pendio. Il ping pong andato in scena meno di 24 ore fa tra gli addetti alla pista ed Emmanuel Couder, vice Direttore della Coppa del Mondo maschile che sostituisce l’assente Markus Waldner, aveva dato il via libera allo spostamento ma nonostante le tonnellate di sale gettate sulla neve gli sforzi per disputare la gara si sono rivelati vani. Spiace per l’azzurro Alex Vinatzer, bravo a limitare i danni con pista già segnata. Il gardenese occupava la quarta posizione provvisoria (+0’’87) alle spalle ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Niente da fare a. Le condizioni delnon lasciano scampo agli organizzatori che in seguito al rinvio di ieri sono costretti a cancellare definitivamente locroato. La decisione è arrivatala prova del pettorale 19 Stefan Hadalin a causa dell’impraticabilità del pendio. Il ping pong andato in scena meno di 24 ore fa tra gli addetti alla pista ed Emmanuel Couder, vice Dire della Coppa del Mondo maschile che sostituisce l’assente Markus Waldner, aveva dato il via libera allo spostamento ma nonostante le tonnellate di sale gettate sulla neve gli sforzi per disputare la gara si sono rivelati vani. Spiace per l’azzurro Alex Vinatzer, bravo a limitare i danni con pista già segnata. Il gardenese occupava la quarta posizione provvisoria (+0’’87) alle spalle ...

