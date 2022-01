Sanremo 2022, un indizio che fa ‘sobbalzare’ il pubblico: chi ci sarà (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sanremo 2022 è sempre più vicino! Un indizio fa ‘sobbalzare’ il pubblico per l’entusiasmo: chi ci sarà? Il Festival della musica e della canzone di Sanremo è in arrivo, e ogni giorno saltano fuori nuovi indizi sulle presunte partecipazioni al programma. Tra queste ne arriva una che fa veramente ‘sobbalzare’ il pubblico per l’entusiasmo! L’appuntamento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 6 gennaio 2022)è sempre più vicino! Unfailper l’entusiasmo: chi ci? Il Festival della musica e della canzone diè in arrivo, e ogni giorno saltano fuori nuovi indizi sulle presunte partecipazioni al programma. Tra queste ne arriva una che fa veramenteilper l’entusiasmo! L’appuntamento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - Agenzia_Ansa : Sanremo, super green pass e tamponi frequenti per tutti gli addetti ai lavori, obbligo di mascherina Ffp2 tranne ch… - GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - infoitcultura : Sanremo 2022: Covid, Confcommercio chiede il rinvio del Festival. 'Contagi in aumento. Per il bene della città e di… - infoitcultura : Sanremo 2022, quest'anno cambia tutto: MAI accaduto in 71 anni | Novità inaspettata -