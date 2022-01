Sabrina Marciano | oggi attrice famosa | la ricordate a Non è la Rai?

Leggi su chenews

(Di giovedì 6 gennaio 2022)ha iniziato la sua carriera a Non è la. Piano, piano si è affermata nel mondo della recitazione. Voi laa Non è la(Instagram)è una protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Lei non è solodi teatro ma anche cantante e ballerina. La sua carriera è stata davvero importante ed è partita da giovanissima. Infatti, da piccola studia danza classica, danza jazz e tip tap per poi diplomarsi all’Accademia Nazionale di Danza. Successivamente studia anche canto e recitazione. Il suo impegno è totale e la porta sia sul grande schermo sia sul piccolo. Ma la maggior parte dei suoi successi si verificano proprio a teatro. Lì, ...