Rientro a scuola, il preside minacciato dai No vax: «Da sempre contrari alla Dad ma stavolta ci arrendiamo» – L'intervista

Nel settembre 2020 fece di tutto per portare di nuovo gli studenti nelle aule. Un anno dopo a bussare alla porta del suo ufficio da preside è stato un foglio A4 accompagnato da un proiettile di pistola. La minaccia era in risposta all'appello che il professore aveva fatto a favore dell'obbligo vaccinale esteso a docenti e operatori scolastici. Vincenzo Caico è dirigente dell'istituto Michelangelo Buonarroti di Monfalcone, in provincia di Gorizia. In una delle regioni più colpite dai contagi, da sempre paladino della didattica in presenza, oggi, insieme a più di 1.600 presidi sparsi in tutta Italia, si arrende e chiede con forza la partenza del 2022 in Dad. «Per almeno due settimane, non c'è alternativa», dice. Un segnale forte di come le condizioni di sicurezza su cui il governo continua a rassicurare non siano quelle percepite da chi ...

