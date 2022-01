Reggio Emilia-Tortona oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta UNAHOTELS Reggio Emilia-Bertram Derthona Tortona, valida come recupero della tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo quasi due settimane di pausa forzata a causa degli elevati contagi da Covid, si può finalmente tornare a respirare un po’ di basket giocato con questa sfida originariamente in programma il 26 dicembre. L’incontro mette l’una di fronte all’altra due formazioni che occupano i margini della zona playoff e che sono a pari punti a quota 12. Entrambe le formazioni vengono da una vittoria nell’ultima giornata di campionato, resta da vedere come le due squadre riusciranno a gestire il ritorno in campo dopo un periodo così prolungato di ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inUNAHOTELS-Bertram Derthona, valida come recupero della tredicesima giornata dellaA1di. Dopo quasi due settimane di pausa forzata a causa degli elevati contagi da Covid, si può finalmente tornare a respirare un po’ digiocato con questa sfida originariamente in programma il 26 dicembre. L’incontro mette l’una di fronte all’altra due formazioni che occupano i margini della zona playoff e che sono a pari punti a quota 12. Entrambe le formazioni vengono da una vittoria nell’ultima giornata di campionato, resta da vedere come le due squadre riusciranno a gestire il ritorno in campo dopo un periodo così prolungato di ...

