"Potrebbe accadere qui". Perché l'assalto a Capitol Hill riguarda tutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) All'inizio degli anni 60, lo scrittore americano Philip K. Dick diede alle stampe il romanzo ucronico e distopico - "La svastica sul sole", ripubblicato anche con il titolo "L'uomo nell'alto castello" da cui Amazon video ha tratto, a partire dal 2015, con la regia di Ridley Scott, una nota serie tv. In sostanza vi si descrive la vittoria dell'Asse e della Germania di Adolf Hitler nella Seconda Guerra Mondiale, con l'occupazione nazista degli Stati Uniti. Trent'anni prima un altro autore americano, Sinclair Lewis, aveva intitolato ironicamente un suo romanzo del 1935 "Qui non è possibile". Intendendo che negli Usa non avrebbe mai potuto attecchire il nazifascismo. Anch'esso un romanzo distopico in cui Lewis immaginava l'arrivo al potere di un leader populista che, vinte le elezione alla Presidenza, imponeva una forma di fascismo negli Stati Uniti. Fino all'assalto a ...

