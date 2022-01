Obbligo di vaccino per tutti i lavoratori che hanno più di 50 anni (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Monica De Santis Il Consiglio dei ministri Ha adottato nuove misure anti covid-19. Misure urgenti che riguardano in particolare i luoghi di lavoro e le scuole. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, dunque è stato approvato un decreto-legge che introduce le nuove misure urgenti. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. Queste le nuove disposizioni: Obbligo di vaccino Il testo introduce l’Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Monica De Santis Il Consiglio dei ministri Ha adottato nuove misure anti covid-19. Misure urgenti che riguardano in particolare i luoghi di lavoro e le scuole. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, dunque è stato approvato un decreto-legge che introduce le nuove misure urgenti. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. Queste le nuove disposizioni:diIl testo introduce l’vaccinale percoloro checompiuto i 50. Per ipubblici e privati con 50di età ...

