Nevicate nel Mugello e alla Consuma. Ma viabilità garantita (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le Nevicate stanno continuando ad interessare le stesse zone, ma in maniera meno intensa. Neve anche in zona Passo della Consuma, ma che, al momento, non crea disagi alla viabilità. Si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali e la massima attenzione alla guida L'articolo proviene da Firenze Post.

