Milan-Roma 1-0, la sblocca Olivier Giroud dagli undici metri! | News (Di giovedì 6 gennaio 2022) Al settimo minuto di gioco, Olivier Giroud sblocca la partita tra Milan e Roma: sua la rete su calcio di rigore che vale il momentaneo 1-0 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Al settimo minuto di gioco,la partita tra: sua la rete su calcio di rigore che vale il momentaneo 1-0

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - officialsinto : Comunque c'è qualcosa di strano, tutte le volte che il Milan gioca con la Roma, riceve dai favore arbitrali incredibili - cisky1981 : Grazie @SkyItalia @SkySport che ci avete dato la possibilità,facendovi sfilare i diritti,di usufruire del fantastic… -