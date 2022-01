Medjugorje | svelati altri documenti sulle “guarigioni miracolose” | il parere del Vaticano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Continua il dibattito su. Dal nuovo libro Processo adi David Murgia (edizioni Rubbettino) emergono nuovi dati. Come riporta il sito dell’Ansa.it, «dei dieci casi di presunta guarigione miracolosa sottoposti alla Consulta medica della Congregazione delle Cause dei santi, solo cinque sono stati esaminati perché giudicati attendibili; di questi quattro casi sono stati effettivamente sottoposti a un approfondimento perché ritenuti probabilmente inspiegabili. Solo due casi poi sono stati discussi perché correlati e accompagnati da seria documentazione medica. Ma nessuno è da considerarsi inspiegabile scientificamente»., la procedura seguita Il sito Aleteia.it poi titola Il: finora nessuna guarigione inspiegabile a. E spiega che si tratta di ...

Documenti riservati della Santa Sede sembrerebbero contenere dettagli importanti su quanto accade a Medjugorje, cittadina della Bosnia-Erzegovina che da anni è meta di pellegrinaggi mariani. I documen ...Le carte in questione sono state prodotte dalla Commissione pontificia d'inchiesta sul mistero-Medjugorje, presieduta dal cardinale Camillo Ruini ...