Love is in the air, anticipazioni 7 gennaio: una giornata con Kiraz

anticipazioni Love is in the Air prossima puntata venerdì 7 gennaio. Una giornata da passare con Kiraz sarà l'occasione giusta per conoscerla.

Serkan ha detto la verità alla piccola Kiraz. Durante la sua festa di compleanno, la bambina ha finalmente conosciuto suo padre. Il suo papà è Serkan Bolat, l'architetto che ha conosciuto nell'albergo di Sile e che lavora con la sua mamma, Eda. Non un astronauta come credeva.

Padre e figlia hanno tante cose in comune: la passione per le stelle e per la magia, alzarsi molto presto al mattino per affrontare la giornata in maniera più dinamica e infine anche l'allergia alle fragole. Per il resto, la bambina è una perfetta Eda.

