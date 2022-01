Lotteria Italia 2022, biglietti vincenti e premi: 5 milioni a Roma (Di venerdì 7 gennaio 2022) Venduto a Roma il biglietto vincente a cui va il primo premio della Lotteria Italia 2022. Il biglietto è stato venduto da un distributore locale di Roma. Il primo premio di 5 milioni di euro corrisponde al tagliando T018060. Come è stato spiegato nella trasmissione abbinata alla Lotteria I soliti Ignoti, su Raiuno, con la dizione ‘distributore locale’ si intende che l’acquisto è stato fatto a Roma, da un soggetto però che potrebbe aver rivenduto i biglietti. Il secondo premio milionario, al biglietto P297147, venduto a Formigine in provincia di Modena, si aggiudica 2,5 milioni di euro. Al biglietto E263508 venduto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, il terzo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Venduto ail biglietto vincente a cui va il primoo della. Il biglietto è stato venduto da un distributore locale di. Il primoo di 5di euro corrisponde al tagliando T018060. Come è stato spiegato nella trasmissione abbinata allaI soliti Ignoti, su Raiuno, con la dizione ‘distributore locale’ si intende che l’acquisto è stato fatto a, da un soggetto però che potrebbe aver rivenduto i. Il secondoo milionario, al biglietto P297147, venduto a Formigine in provincia di Modena, si aggiudica 2,5di euro. Al biglietto E263508 venduto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, il terzo ...

