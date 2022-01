LIVE Tournée 4 Trampolini 2022, Bischofshofen in DIRETTA: Geiger davanti dopo la prima serie! Kobayashi, serve il miracolo per il Grande Slam (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23: Geiger chiude in testa la prima serie con 146.5, secondo posto per Huber con 144.3, terza piazza per Y. Sato 142.4 18.22: Bene ma non benissimo R. Kobayashi che atterra a 133.5 metri, punteggio di 139.7, deve recuperare 6.8 punti da Geiger. Bene per la Tournèe, male per il Grande Slam 18.21: Villumstad arriva a quota 121.5 metri, punteggio di 114.5 18.20: Fatica anche Eisenbichler che arriva a 133 metri, punteggio di 137.3, è sesto al momento. Ora Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Fredrik Villumstad (Norvegia) 18.18: Ammann si ferma a 118 metri, punteggio di 103.5 18.17: Pasticci, troppi per Lindvik che trova vento trasversale e fatica in volo. Buona uscita, misura di 126 metri, punteggio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23:chiude in testa laserie con 146.5, secondo posto per Huber con 144.3, terza piazza per Y. Sato 142.4 18.22: Bene ma non benissimo R.che atterra a 133.5 metri, punteggio di 139.7, deve recuperare 6.8 punti da. Bene per la Tournèe, male per il18.21: Villumstad arriva a quota 121.5 metri, punteggio di 114.5 18.20: Fatica anche Eisenbichler che arriva a 133 metri, punteggio di 137.3, è sesto al momento. Ora Ryoyu(Giappone)-Fredrik Villumstad (Norvegia) 18.18: Ammann si ferma a 118 metri, punteggio di 103.5 18.17: Pasticci, troppi per Lindvik che trova vento trasversale e fatica in volo. Buona uscita, misura di 126 metri, punteggio di ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tournée LIVE Tournée 4 Trampolini 2022, Bischofshofen in DIRETTA: Kobayashi insegue il secondo Grande Slam! Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Bischofshofen, in Austria. Si conclude come da tradizione oggi, giorno dell'Epifania, la 70esima ...

LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2022 in DIRETTA: tris di Ryoyu Kobayashi, che mette nel mirino il Grande Slam! 17.35 Ormai è corsa a due per la vittoria finale della Tournée tra il giapponese Ryoyu Kobayashi ed il norvegese Marius Lindvik (staccato di 7.5 punti). Oltre 30 punti di distacco infatti dalla vetta ...

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Bischofshofen, in Austria. Si conclude come da tradizione oggi, giorno dell'Epifania, la 70esima ...17.35 Ormai è corsa a due per la vittoria finale della Tournée tra il giapponese Ryoyu Kobayashi ed il norvegese Marius Lindvik (staccato di 7.5 punti). Oltre 30 punti di distacco infatti dalla vetta ...