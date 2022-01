LIVE – Lotteria Italia | estrazione 6 gennaio 2022 in DIRETTA

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ladell’della, quella del 6, giorno dell’Epifania. Si giunge al termine del percorso e verranno svelati i biglietti vincenti con i premi di prima categoria da 5 milioni di euro e a scalare, i premi di seconda categoria e i cento premi di terza categoria. Alcunini stasera diventeranno ricchi, il montepremi fa gola ma saranno in pochi a sorridere al termine di un’che in milioni e milioni seguiranno col cuore in gola. E allora, facciamolo assieme con gli aggiornamenti in tempo reale di Sportface.it premio dopo premio e biglietto vincente dopo biglietto vincente in tempo reale per non perdervi proprio nulla di questaannuale con la ...

Lotteria Italia 2022, il regolamento: come funziona l'estrazione e come riscuotere i premi del concorso del 2021 ...La lotteria dei tiri di rigore non ha sorriso alla Spes Poggio Fidoni, che torna a casa con un argento. È Simone Donati a prendere la parola nel post gara: "Siamo tranquilli - esordisce -, perché abbi ...