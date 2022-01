LIVE Dakar 2022, quinta tappa Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Price vince lo stage davanti a Petrucci, Lategan guida tra le auto (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 QUAD – Classifica invariata per quanto riguarda i quad con francese Alexandre Giroud (Yamaha Racing) che resta leader con sei minuti di vantaggio sul brasiliano brasiliano Marcelo Medeiro (Team Marcelo Medeiros). I protagonisti sono attesi al 259° chilometro. 10.30 MOTO – Toby Price fa sua la quinta tappa con il tempo di 3:19.32 con 4:14 sul nostro Danilo Petrucci e 4:16 su Ross Branch. Sam Sunderland mantiene la vetta della generale con 2:29 su Matthias Walkner e 5:59 su Adrien Van Beveren 10.07 MOTO – Al km 311 succede di tutto! Crolla Daniel Sanders che ora è 15° a 12:41. Scivola anche Kevin Benavides che, dal secondo posto, diventa nono a quasi 10 minuti. Al comando ora troviamo Toby Price con 2:04 su Danilo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32 QUAD – Classifica invariata per quanto riguarda i quad con francese Alexandre Giroud (Yamaha Racing) che resta leader con sei minuti di vantaggio sul brasiliano brasiliano Marcelo Medeiro (Team Marcelo Medeiros). I protagonisti sono attesi al 259° chilometro. 10.30 MOTO – Tobyfa sua lacon il tempo di 3:19.32 con 4:14 sul nostro Daniloe 4:16 su Ross Branch. Sam Sunderland mantiene la vetta della generale con 2:29 su Matthias Walkner e 5:59 su Adrien Van Beveren 10.07 MOTO – Al km 311 succede di tutto! Crolla Daniel Sanders che ora è 15° a 12:41. Scivola anche Kevin Benavides che, dal secondo posto, diventa nono a quasi 10 minuti. Al comando ora troviamo Tobycon 2:04 su Danilo ...

Advertising

dakarenvivo : Copetti se defiende - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Comincia la quinta tappa della Dakar, finora molto incerta tra le due ruote - dakarenvivo : Duelo Sainz/Loeb a la vista - infoitsport : Parigi Dakar 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vederla LIVE e in replica 5 Gennaio - News24_it : LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Qaysumah-Riyadh in DIRETTA: Petrucci chiude 3° tra le moto. Al-Attiyah vince tra… -