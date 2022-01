LIVE Berrettini-Medvedev 1-4, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: grande spettacolo a Sydney, russo avanti di un break (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 15-15 Largo il dritto di Medvedev in fase di scambio. 0-15 Rovescio lungolinea vincente di Medvedev! Berrettini non si può permettere di accorciare. 1-4. Medvedev annulla due palle break, rischia qualcosa, ma conferma ancora il vantaggio accumulato. A-40 Altra prima sostanziosa ad uscire. 40-40 Controsmorzata di Berrettini baciata dal nastro e Medvedev non riesce a giocare il lob. A-40 Sulla riga il dritto di Medvedev in corsa!! Non sbaglia una virgola il russo! 40-40 DRITTONE ANOMALO AD USCIRE!! COMODINO DI FABBRICA Berrettini! A-40 Ace al centro messo in campo da ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 15-15 Largo il dritto diin fase di scambio. 0-15 Rovescio lungolinea vincente dinon si può permettere di accorciare. 1-4.annulla due palle, rischia qualcosa, ma conferma ancora il vantaggio accumulato. A-40 Altra prima sostanziosa ad uscire. 40-40 Controsmorzata dibaciata dal nastro enon riesce a giocare il lob. A-40 Sulla riga il dritto diin corsa!! Non sbaglia una virgola il! 40-40 DRITTONE ANOMALO AD USCIRE!! COMODINO DI FABBRICA! A-40 Ace al centro messo in campo da ...

Advertising

SuperTennisTv : ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup!… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Medvedev Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: il romano cerca l’impresa per portare gli azzur… - la_vancy : RT @SuperTennisTv: ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup! ?00:… - asobinin_you : RT @SuperTennisTv: ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup! ?00:… - chopmount : RT @SuperTennisTv: ??Questa notte ci giochiamo il tutto per tutto: gli azzurri sfidano la Russia per un posto in semifinale di #ATPCup! ?00:… -