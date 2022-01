Liberta' per Djokovic!', l'urlo dei sostenitori radunati fuori dall'hotel a Melbourne (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un piccolo gruppo di sostenitori di Novak Djokovic insieme a manifestanti per le restrizioni anti - virus e difensori dei diritti dei rifugiati si sono riuniti davanti al Park hotel, utilizzato per la ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un piccolo gruppo didi Novak Djokovic insieme a manifestanti per le restrizioni anti - virus e difensori dei diritti dei rifugiati si sono riuniti davanti al Park, utilizzato per la ...

Advertising

DSantanche : Dal #governo ancora tanta confusione, nessun ristoro per imprese e lavoratori, nuovi limiti a libertà e un… - galeazzobignami : Ricordiamoci da dove viene il sig. #Speranza figlioccio di quel #DAlema che si dice pronto per tornare nel #PD. Fo… - GuidoDeMartini : L’EX MINISTRO CASTELLI: “Mi viene voglia di fare il no vax per questioni di natura politica e soprattutto costituzi… - InvictusNon : RT @gianluca826: #Puzzer Videomessaggio dalla marcia per le libertà partita oggi 6/1/22 da Venezia!!! 'Partiti! in testa il Dott. Sceusa no… - mirko76vicenza : RT @dessere88: TAPPA A MIRA VENEZIA Rifornimento libero e si riparte. Non è finita? Non sei solo! Over 50 schiena DRITTA ???? da Venezia a… -