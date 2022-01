Lazio-Empoli, Sarri: “Grandissima partita, ma risultato che non soddisfa” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “È un risultato che non ti soddisfa, la squadra ha fatto una Grandissima partita, con tanti tiri in porta e molte occasioni da gol. È una gara che non soddisfa perché stai 0-2 dopo dieci minuti. La motivazione della squadra mi è piaciuta anche per il modo in cui ha reagito a tante occasioni sfavorevoli e contrarie”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo il pareggio contro l’Empoli. “Dobbiamo valutare perché dopo dieci minuti siamo sotto 2-0 e perché nel secondo tempo l’Empoli entra nella nostra area di rigore una sola volta e fa gol. Dobbiamo studiare i nostri errori e capirne il perché. Il terzo gol è difficile da capire – ha detto l’allenatore come riporta il sito ufficiale del club – l’Empoli ci è ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “È unche non ti, la squadra ha fatto una, con tanti tiri in porta e molte occasioni da gol. È una gara che nonperché stai 0-2 dopo dieci minuti. La motivazione della squadra mi è piaciuta anche per il modo in cui ha reagito a tante occasioni sfavorevoli e contrarie”. Lo ha detto il tecnico della, Maurizio, dopo il pareggio contro l’. “Dobbiamo valutare perché dopo dieci minuti siamo sotto 2-0 e perché nel secondo tempo l’entra nella nostra area di rigore una sola volta e fa gol. Dobbiamo studiare i nostri errori e capirne il perché. Il terzo gol è difficile da capire – ha detto l’allenatore come riporta il sito ufficiale del club – l’ci è ...

