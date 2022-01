Konami celebra i 35 anni di Castlevania con il lancio della Nft Collection

(Di giovedì 6 gennaio 2022)Digital Entertainment, B.V. annuncia l’imminenteMemorial Nft, con 14 artwork esclusivi dalla serie, perre il trentacinquesimoversario dell’iconico brand. Gli artwork includono scene di gioco, background music (Bgm) e nuove immagini appositamente create che ripercorrono la storiaserie. L’intera collezione sarà messa all’asta in tutto il mondo sul popolare marketplace OpenSea dal 12 gennaio alle 23:00 (l’orario di inizio è approssimativo). I dettagli di tutte le 14 opere e dell’asta saranno pubblicati presto sul sito ufficiale.Memorial Nft è una nuova iniziativa nata per condividere alcuni dei contenuti più amati dai fan di tutto il mondo. ...

Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia l'imminente lancio della KONAMI MEMORIAL NFT collection, con 14 artwork esclusivi dalla serie Castlevania, per ...