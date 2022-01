“Katia Ricciarelli merita la squalifica!” | Rosalinda Cannavò e Zenga intervengono – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Anchee Andreasi sono espressi sullo spinoso “affaire” legato alle agghiaccianti esternazioni pronunciate danella Casa del Grande Fratello Vip.e Andrea: “va squalificata!” Cosa ne pensiamo di? La situazione, per me, è assolutamente raccapricciante. Squalifica… assolutamente! E senza nemmeno pensarci. Anche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.