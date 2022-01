Juventus-Napoli – Le formazioni ufficiali (Di giovedì 6 gennaio 2022) A poco meno di un’ora dal fischio di inizio, emanate le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli. Juventus (in attesa) Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 6 gennaio 2022) A poco meno di un’ora dal fischio di inizio, emanate ledi(in attesa)(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - MondoBN : JUVE-NAPOLI, Le formazioni ufficiali: - fondamentalisti : Bologna-Inter. 11 indisponibili per Covid. Rinviata. Juventus-Napoli. 8 indisponibili per Covid. Si gioca. Voglio… -