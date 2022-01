Isolamento, cosa fare se sono positivo al Covid? Ecco tutte le regole (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'Italia sfonda il tetto dei 200 mila contagi (), la è ormai dominante e la situazione rischia di peggiorare con le riaperture delle scuole. Gli italiani però non si fermano e devono provare a ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'Italia sfonda il tetto dei 200 mila contagi (), la è ormai dominante e la situazione rischia di peggiorare con le riaperture delle scuole. Gli italiani però non si fermano e devono provare a ...

Advertising

giuaddo99 : RT @kisskissnapoli: Poi non so che cosa prevedono i vari protocolli particolari. Ma secondo la legge dovrebbero giocare con le mascherine F… - maurom9455 : @AntonioFiori15 @AndreaTiberio7 Chiedigli cosa ha da dire della partita di coppa Italia, giocata contro lo Spezia c… - DjMayone : @mr_takki Sono giorni che provo a capire cosa devo fare per la parte “butocratica”. Figurati poi che sono in isolam… - Gazzettino : Isolamento, cosa fare se sono positivo al Covid? Ecco tutte le regole - giovv88 : @SkySport Ste cazzo do Asl hanno rotto i coglioni ,chi è negativo a 24 dalla gara gioca altri no ,cosa isolamento s… -