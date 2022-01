Irving torna con 22 punti | così | così Brooklyn vince a Indianapolis

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella gara della notte Nba, iNets superano per 121 - 129 in trasferta gli Indiana Pacers. Guarda gli highlights del match

Nella gara della notte Nba, i Brooklyn Nets superano per 121 - 129 in trasferta gli Indiana Pacers. Guarda gli highlights del matchin parità quindi il record dei Warriors con i Suns (29 - 8), mentre subito dietro ne ... nella serata del debutto stagionale del no - vax Kyrie, che mette a referto 22 punti, 4 assist e 3 ...Nella notte della celebrazione per il ritiro della maglia numero 41 dell'ex campione tedesco Dirk Nowitzki, i Dallas Mavericks travolgono i Golden State Warriors costringendoli all'ottava sconfitta st ...Nba, i risultati e la classifica: Kyrie Irving torna e i Nets vincono, i Mavs travolgono i Warriors con Curry ancora sotto tono ...