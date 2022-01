I deliri del padre di Djokovic: “Mio figlio è come Spartaco, leader del mondo libero” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Facciamo una piccola premessa: essere preoccupati per una situazione che vede coinvolto un figlio, anche se ha la veneranda età di 34 anni, è legittimo. Spesso e volentieri si finisce, nelle dichiarazioni, a esasperare qualsiasi tipo di concetto. Questo fa parte di uno stato d’animo “vittima” di una situazione nuova e strana. Detto ciò, le parole del padre di Novak Djokovic – pronunciate mentre l’Australia aveva appena deciso di annullare il visto d’ingresso per il numero uno al mondo del ranking ATP – sfiorano il ridicolo. padre Djokovic e i deliri di onnipotenza parlando del figlio Intervistato dall’agenzia russa Sputnik, Srdjan Djokovic non ha utilizzato mezzi termini riuscendo a paragonare il figlio a figure ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Facciamo una piccola premessa: essere preoccupati per una situazione che vede coinvolto un, anche se ha la veneranda età di 34 anni, è legittimo. Spesso e volentieri si finisce, nelle dichiarazioni, a esasperare qualsiasi tipo di concetto. Questo fa parte di uno stato d’animo “vittima” di una situazione nuova e strana. Detto ciò, le parole deldi Novak– pronunciate mentre l’Australia aveva appena deciso di annullare il visto d’ingresso per il numero uno aldel ranking ATP – sfiorano il ridicolo.e idi onnipotenza parlando delIntervistato dall’agenzia russa Sputnik, Srdjannon ha utilizzato mezzi termini riuscendo a paragonare ila figure ...

Advertising

matteograndi : Con l’obbligo vaccinale per gli over 50, e la conseguente messa in sicurezza delle persone più a rischio (e del sis… - MaurizioCimino2 : RT @CasonatoFranco: @G23Mld Abbiamo una serie di problemi: 1. Risposta iniziale errata dal punto di vista epidemiologico 2. Obbligo di pre… - LavoroLuogo : RT @CasonatoFranco: @G23Mld Abbiamo una serie di problemi: 1. Risposta iniziale errata dal punto di vista epidemiologico 2. Obbligo di pre… - AimeeValeur : RT @neXtquotidiano: SPARTACO HA FATTO UNA BRUTTA FINE I deliri del padre di #Djokovic: “Mio figlio è come Spartaco, leader del mondo liber… - neXtquotidiano : SPARTACO HA FATTO UNA BRUTTA FINE I deliri del padre di #Djokovic: “Mio figlio è come Spartaco, leader del mondo l… -