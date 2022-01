Harry Potter e la Pietra Filosofale, la canzone che Bruce Springsteen ha scritto per il film (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel 2000 Bruce Springsteen ha scritto per Harry Potter e la Pietra Filosofale una canzone che si intitola I'll Stand by You Always, che, però, non è stata inclusa nel film. Harry Potter e la Pietra Filosofale può annoverare anche Bruce Springsteen tra i suoi numerosissimi fan. Nel 2000, infatti, il cantante scrisse una canzone per il maghetto che, però, Warner Bros. ha rifiutato di includere nel montaggio finale. La canzone che Bruce Springsteen ha inciso in onore del figlio Evan - responsabile di aver fatto scoprire al padre le storie del maghetto più celebre di tutti ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel 2000hapere launache si intitola I'll Stand by You Always, che, però, non è stata inclusa nele lapuò annoverare anchetra i suoi numerosissimi fan. Nel 2000, infatti, il cantante scrisse unaper il maghetto che, però, Warner Bros. ha rifiutato di includere nel montaggio finale. Lacheha inciso in onore del figlio Evan - responsabile di aver fatto scoprire al padre le storie del maghetto più celebre di tutti ...

