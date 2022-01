Green Pass | obbligo vaccinale | sanzioni e accesso a servizi e negozi | le date da ricordare

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il calendario dell'entrata in vigore delle regole del nuovo decreto per arginare la pandemia da Covid-19

Bisogna vaccinarsi entro il primo febbraio perché dal 15 febbraio scatta l'obbligo di presentare il Superper andare a lavorare. Obbligo vaccinale senza limite di età invece per tutto il ...Il ministro Garavaglia ( Lega ) ha minacciato di non votare e alla fine resta ilnormale. Il problema tecnico delle sanzioni - la cosa più difficile per i tecnici su cui trovare la quadra -...Ecco le date da tenere bene a mente che scandiranno la pandemia Covid-19 in Italia da qui alla prossima primavera. Sono le misure contenute nel nuovo decreto licenziato ieri dal Consiglio ...Dal 20 gennaio necessario almeno il Green pass base (con vaccinazione, guarigione o tampone negativo). L’indagine di Unione Artigiani Milano e Monza-Brianza ...