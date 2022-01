Gianni Morandi mostra per la prima volta i danni alla mano ustionata – FOTO (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il noto cantante Gianni Morandi, per la prima volta in assoluto, ha mostrato i danni subiti alla mano ustionata: la FOTO Gianni Morandi (official)Come in molti ben ricordano, Gianni Morandi lo scorso marzo fu vittima di un incidente domestico che gli è costato una seria ustione alla mano. Dopo un lungo ricovero in ospedale, ha iniziato un lungo periodo di riabilitazione tutt’ora in corso. In questi mesi, però, il noto cantante si è mostrato a tutti sempre con una protezione alla mano ustionata…almeno fino ad oggi. ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il noto cantante, per lain assoluto, hato isubiti: la(official)Come in molti ben ricordano,lo scorso marzo fu vittima di un incidente domestico che gli è costato una seria ustione. Dopo un lungo ricovero in ospedale, ha iniziato un lungo periodo di riabilitazione tutt’ora in corso. In questi mesi, però, il noto cantante si èto a tutti sempre con una protezione…almeno fino ad oggi. ...

Advertising

FulvioPaglia : Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per elegge… - Raiofficialnews : “Caro Battiato, noi ti ricordiamo così, con una grande festa”. Una serata evento raccontata da @pif_iltestimone:… - GarboeK : RT @FulvioPaglia: Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per eleggere il… - __babaya__ : che cos'è questo drama sanremese fra Donatella Rettore e Gianni Morandi? - soundsblogit : Sanremo 2022, Donatella Rettore: “Con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare!” -