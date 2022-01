Futuro Alvarez, nelle prossime ore gli agenti saranno in Italia: le ultime (Di venerdì 7 gennaio 2022) nelle prossime ore gli agenti di Alvarez saranno in Italia per parlare con diverse squadre: c’è anche la Fiorentina nelle prossime ore gli agenti di Julian Alvarez, del River Plate, saranno in Italia per incontrare diverse squadre. Secondo Gianluca Di Marzio, su tutte ci sarebbe la Fiorentina la più interessata al ragazzo. Tra le altre anche Juventus, Milan e Inter seguono da tempo il giovane argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022)ore glidiinper parlare con diverse squadre: c’è anche la Fiorentinaore glidi Julian, del River Plate,inper incontrare diverse squadre. Secondo Gianluca Di Marzio, su tutte ci sarebbe la Fiorentina la più interessata al ragazzo. Tra le altre anche Juventus, Milan e Inter seguono da tempo il giovane argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Giorni decisivi per il futuro di Alvarez: l'agente atteso in Italia per incontrare Inter e Milan #calciomercato - CalcioNews24 : Gli agenti di #Alvarez in Italia nelle prossime ore ?? - 87luka87 : RT @it_inter: Giorni decisivi per il futuro di #Alvarez: l'agente #Hidalgo è da mesi in contatto con #Ausilio e a novembre ha accompagnato… - modazza85 : RT @it_inter: Giorni decisivi per il futuro di #Alvarez: l'agente #Hidalgo è da mesi in contatto con #Ausilio e a novembre ha accompagnato… - _enz29 : RT @it_inter: Giorni decisivi per il futuro di #Alvarez: l'agente #Hidalgo è da mesi in contatto con #Ausilio e a novembre ha accompagnato… -

Ultime Notizie dalla rete : Futuro Alvarez Il dolore del Papa per la morte del cardinale Álvarez Martinez Gli anni del ministero episcopale Originario di Santa Eulalia de Ferroñes Llanera, nell'arcidiocesi di Oviedo, dove nasce il 14 luglio 1925, il futuro capo della Chiesa di Toledo diventa ...

Fiorentina, tris di scelte per il dopo Vlahovic ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Fiorentina avrebbe messo nel mirino tre soluzioni per il dopo Vlahovic: in cima alla lista Alvarez La Fiorentina sta lavorando per il futuro in vista della partenza di Vlahovic. Sulla lista degli obiettivi ci sarebbero tre nomi, oltre a quello di Lucca del Pisa. Il primo della lista ...

Futuro Alvarez, nelle prossime ore gli agenti saranno in Italia: le ultime Calcio News 24 MERCATO, Viola vigili su Alvarez, per DV9 anche il Barça Resta elettrico il mercato della Fiorentina, almeno a giudicare da rumors e indiscrezioni. Di certo l’arrivo di Piatek racconta di un modo di operare diverso rispetto al recente passato, con ...

Julian Alvarez, l'agente atteso in Italia: pronte le discussioni con Milan e Inter Fernando Hidalgo, agente di Julian Alvarez, è atteso in Italia per discutere del futuro del giovane attaccante. Hidalgo infatti dovrebbe incontrare nei prossimi giorni a Milano Milan e ...

Gli anni del ministero episcopale Originario di Santa Eulalia de Ferroñes Llanera, nell'arcidiocesi di Oviedo, dove nasce il 14 luglio 1925, ilcapo della Chiesa di Toledo diventa ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Fiorentina avrebbe messo nel mirino tre soluzioni per il dopo Vlahovic: in cima alla listaLa Fiorentina sta lavorando per ilin vista della partenza di Vlahovic. Sulla lista degli obiettivi ci sarebbero tre nomi, oltre a quello di Lucca del Pisa. Il primo della lista ...Resta elettrico il mercato della Fiorentina, almeno a giudicare da rumors e indiscrezioni. Di certo l’arrivo di Piatek racconta di un modo di operare diverso rispetto al recente passato, con ...Fernando Hidalgo, agente di Julian Alvarez, è atteso in Italia per discutere del futuro del giovane attaccante. Hidalgo infatti dovrebbe incontrare nei prossimi giorni a Milano Milan e ...