Djokovic in Australia | il padre | “Novak come Gesù | messo in croce”

Novak Djokovic come Gesù. E' il paragone, tra sacro e tennis, che sceglie Srdjan Djokovic, padre del fuoriclasse serbo. Il numero 1 del tennis mondiale è trattenuto in Australia, dove è sbarcato per partecipare agli Australian Open, e rischia di essere espulso: il 34enne, no vax, è arrivato nel paese con un visto giudicato irregolare. "Il nostro Novak, il nostro orgoglio. Novak è la Serbia e la Serbia è Novak", dice il padre del giocatore in una conferenza stampa a Belgrado. "Stanno calpestando la Serbia e il suo popolo", dice riferendosi al trattamento riservato al figlio, 'confinato' in un hotel in attesa che lunedì una seconda udienza in tribunale, dopo la prima andata in scena ...

